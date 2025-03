Fidia pronta ad assumere nuovi tecnici: "Siamo impegnati dalle auto all’aerospaziale"

Fidia, gruppo leader nella fresatura di forme complesse, è alla ricerca per il suo stabilimento di via Balzella di nuovi talenti, principalmente nelle aree di sviluppo commerciale e nelle funzioni tecniche (l’azienda si occupa di tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse).

A Forlì (nella foto, l’interno dello stabilimento) impiega già 50 dipendenti, ma per rispondere alla crescente domanda e supportare l’introduzione di nuove fresatrici ad alte prestazioni, intende potenziare l’organico con figure professionali specializzate. L’azienda è presente fino a domani alla Mecspe 2025 di Bologna, la fiera internazionale dell’industria manifatturiera, con le sue recenti innovazioni nel campo delle macchine fresatrici e dei controlli numerici. Fidia, la cui sede principale è a San Mauro Torinese, ha filiali negli Stati Uniti, Cina, Brasile, Francia, Germania e Spagna, conta 150 dipendenti e si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l’intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. Con oltre 9mila sistemi installati presso 3.100 clienti in 18 Paesi, l’azienda è un punto di riferimento per i settori automotive, aerospaziale e della meccanica di precisione.

Lo stabilimento di Forlì è stato inaugurato nel 2018, ha una superficie di 23mila metri quadrati ed è stato progettato per integrare gli uffici direttamente nell’area produttiva. Fra i clienti ci sono case prestigiose quali Audi, Ferrari, Honda, Jaguar, Volvo, Ford, Alenia, Boeing, Leonardo e General Electric.

"Alla fiera Mecspe – afferma Maurizio Buono, innovation & marketing director di Fidia – stiamo ricevendo un grande interesse non solo dai nostri clienti, ma anche dai competitor. Grazie al nostro stabilimento di Forlì siamo fortemente impegnati a contribuire allo sviluppo economico locale, creando nuove opportunità occupazionali. Continueremo a consolidare la nostra leadership, offrendo soluzioni sempre più precise e performanti per affrontare le sfide in settori strategici come l’automotive e l’aerospaziale".

Gianni Bonali