’Fido in galleria’: così si vive in sintonia col proprio cane

Una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, compagni fedeli della quotidianità di migliaia di forlivesi. Domani al centro commerciale Puntadiferro torna ‘Fido in galleria’, quarta edizione di un ricco evento promosso dall’agenzia Pink 82 (www.pink82.it).

Un appuntamento organizzato in collaborazione con la direzione del centro e patrocinato dall’assessorato del benessere animale del Comune di Forlì. Molteplici i messaggi che gli ideatori della manifestazione desiderano trasferire ai partecipanti, chiamati ad acquisire una corretta cultura cinofila e un comportamento adeguato nei confronti del proprio cane, valorizzandone il ruolo all’interno della famiglia e della società. Tra gli obiettivi anche quello di "favorire una cultura del rispetto verso gli altri, sottolineando in particolare l’importanza della raccolta delle deiezioni (sia nei centri commerciali sia in strada), per ottenere una migliore coesistenza anche in situazioni cittadine di particolare affollamento" spiegano gli organizzatori.

A tutti i presenti sarà donato un gadget utile proprio alla raccolta delle deiezioni. Un’attenzione particolare sarà riservata ai bambini, ai quali si insegnerà l’importanza del riciclo in maniera ludica e con il coinvolgimento dell’amico peloso. L’attività si svilupperà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in tre distinte aree ubicate in seno al centro commerciale. Uno spazio esterno sarà dedicato alla ‘mobility’ con educatori cinofili professionisti disponibili a far provare percorsi (con tubi, ostacoli, slalom, ecc) agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari.

Uno spazio dedicato alle consulenze sarà allestito all’interno della galleria: un professionista darà consigli utili per la gestione quotidiana del cane. Una seconda area interna sarà dedicata ai bimbi: nella zona Fido Lab i più piccini dovranno confrontarsi con divertenti ‘problem solving’ (problemi da risolvere) per cani, e a utilizzare materiali di riciclo (bottiglie, scatole ecc) da trasformare in simpatici animaletti. Alle 14.30 si terrà infine una passeggiata socializzante con gli educatori cinofili e una guida ambientale.