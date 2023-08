"Fiducia nel Governo e nel generale Figliuolo"

Massima fiducia nel governo e al generale Figliuolo come commissario straordinario, richiesta di collaborazione da parte di Regione e Provincia. Dieci sindaci di centrodestra della provincia di Forlì-Cesena (più due del Riminese) sottoscrivono un intervento in cui fanno il punto della situazione a due mesi e mezzo dall’alluvione. Il documento non è stato firmato da Gian Luca Zattini, sindaco del comune più grande nel territorio amministrato dal centrodestra.

"Possiamo dire di aver affrontato la fase più critica dell’emergenza e di aver aperto quella della ricostruzione, dei rimborsi e degli indennizzi grazie al Dl Alluvione, ai 4,5 miliardi stanziati dal governo, alla nomina del commissario Figliuolo e del subcommissario Bonaccini. Sono state settimane di grande lavoro e di tensione, durante le quali non sono mancante le polemiche. Ora il quadro entro cui la ricostruzione può muoversi è chiaro e chiediamo a Provincia e Regione la massima e proficua collaborazione con il governo. Questo ci attendiamo dalle istituzioni che devono rappresentare tutti, visto l’impegno profuso dal governo".

Così esordiscono i firmatari, Silverio Zabberoni (sindaco di Borghi), Francesco Billi (Castrocaro e Terra del Sole), Francesco Tassinari (Dovadola), Francesca Pondini (Galeata), Roberto Pari (Gatteo), Roberto Canali (Predappio), Ursula Valmori (Premilcuore), Pier Luigi Lotti (Rocca San Casciano), Enrico Cangini (Sarsina), Enrico Salvi (Verghereto) unitamente a Filippo Giorgetti (Bellaria) e Leonardo Bindi (San Leo).

"Noi ci fidiamo delle garanzie date dal governo Meloni: il lavoro parlamentare con cui il Dl Alluvione è stato approvato anche con il coinvolgimento delle rappresentanze degli enti locali ci permetterà di essere ancora più concreti nei confronti di cittadini e imprese – aggiungono i primi cittadini – . Il Dl Alluvione stanzia risorse importanti e il generale Figliuolo ci ha rassicurati".

I sindaci di centrodestra sottolineano che le risorse andranno per i lavori di somma urgenza. "Inoltre, come previsto dal decreto, quest’anno gli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali non pagheranno la rata dei mutui e ciò porterà un grande beneficio ai bilanci correnti dei Comuni".

I sindaci si dicono preoccupati infine del fatto che "nelle ultime settimane si è notata un’escalation nei toni usati da alcuni amministratori contro il governo e crediamo che questo atteggiamento non sia proficuo per il territorio e i danneggiati – concludono i dodici firmatari –. Lasciamo lavorare il governo, Figliuolo e la struttura tecnica, collaborino in questo senso tutti i rappresentanti delle istituzioni".