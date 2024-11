Fiera dei Santi e del cavallo: boom di visitatori

Migliaia di persone hanno raggiunto i paesi della val Bidente nel primo lungo fine settimana di novembre. Strutture ricettive, ristoranti e agriturismi hanno registrato il quasi tutto esaurito, mentre centinaia di escursionisti hanno raggiunto le località del Parco nazionale da Corniolo a Campigna, Burraia, Fangacci, Poderone e Ridracoli, attirati dallo spettacolo del foliage e dalle belle giornate di sole che hanno invogliato anche i più pigri a calzare gli scarponi per ammirare i panorami mozzafiato dell’Appennino. La Fiera dei Santi a Civitella e la tre giorni della Fiera del cavallo e del puledro di Galeata hanno completato l’offerta attirando migliaia di visitatori per la gioia degli esercizi pubblici, dei commercianti e dei volontari delle associazioni organizzatrici dei due eventi.

"Una edizione, quella della secolare Fiera dei Santi, perfettamente riuscita in termini di qualità dell’offerta e della grande partecipazione – precisa il sindaco di Civitella, Claudio Milandri –.Grazie alla Pro loco e ai suoi volontari che da giorni hanno lavorato instancabilmente, ai commercianti, ai ragazzi per il cortile allestito a zona ricreativa, al gruppo ‘rovine’, agli artisti della Rocca, all’Auser, ai volontari dell’associazione di protezione civile ‘Il Molino’ e a tutti quelli che hanno collaborato per rendere perfetta questa giornata".

"La 45ª Fiera del cavallo di Galeata – commenta il sindaco Francesca Pondini – è stata una grande edizione per la quale non smetterò mai di ringraziare la Pro loco e chi ha reso possibile tutto questo. Il successo è dovuto a un lavoro di squadra, di braccia ma soprattutto di cuore. Tre giornate intense ed emozionanti con ospiti e interventi che hanno interessato il mondo equestre e l’archeologia di Galeata". "Abbiamo puntato alla collaborazione con tutte le realtà del paese e non solo – spiega il presidente della Pro loco Galeata e dell’Unpli di Forlì-Cesena, Atos Mazzoni – ampliando l’offerta grazie alla visita guidata da Paolo Poponessi alle emergenze archeologiche del territorio, a Gabriele Fabbri per il raduno Mtb sulle colline che sovrastano Galeata, ai commercianti che si sono adoperati per arricchire la fiera con prodotti del territorio, agli esercizi pubblici che hanno allargato l’offerta dei loro locali, agli sbandieratori, ai musicisti e agli uomini d’arme di Terra del Sole, ai cantastorie della Petrella, alla Banda comunale Alberto Albertini, ad Autoscontri Farneti. È stata una festa per tutta la comunità, una bella immagine per chi è venuto a trovarci da fuori. Un successo che ci ripaga di tanti sacrifici".

