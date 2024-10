Fiera dei Santi e Galeata Cavalli: ricco weekend

Sono due gli appuntamenti di richiamo in Val Bidente in questo primo e lungo fine settimana di novembre. Tra Civitella e Galeata sono in calendario gli appuntamenti ormai storici e consolidati che promuovono i prodotti tipici di questa parte di Appennino, mettendo in un circuito virtuoso le sagre, i ristoratori, le attività commerciali con il contorno di spettacoli sportivi, musicali e di intrattenimento. E sono, nella maggior parte dei casi, soprattutto i volontari delle Pro loco e delle associazioni del Terzo Settore, a sobbarcarsi l’onere e l’onore di far funzionare una macchina sempre più complessa dal punto di vista burocratico e gestionale. Venerdì a Civitella si svolgerà la grande Fiera dei Santi organizzata dall’omonima associazione con il concorso del Comune e della Pro loco: un vasto mercato ambulante con circa 200 bancarelle e mostra mercato dei capi bovini, dei vitelli da ristallo e degli animali da cortile nel piazzale Berlinguer 8 alle 13. Il programma, che risale all’Ottocento e fu rilanciato in chiave moderna negli anni ‘80 grazie alle associazioni paesane in collaborazione con il Comune, vede anche la presenza nel centro storico di un mercatino dell’ingegno, l’esposizione di macchine agricole d’epoca, spettacoli itineranti, musica e degustazioni di prodotti tipici, stand gastronomico a cura della Pro loco in Piazza G. Bruno e dalle 17.30 ‘Rovine’ con aperitivo e dj set con Nico Boccia sempre in piazza. Inoltre spettacoli itineranti; mostra fotografica alla Rocca del Castello con foto d’epoca ‘Le tavole imbandite’ (9.30-18) curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti. Tutti i negozi saranno aperti.

In contemporanea a Galeata si apre invece la 45ª edizione della Fiera del cavallo e del puledro organizzata dalla Pro loco Mevaniola e Galeata Cavalli in collaborazione con il Comune, negli spazi coperti dell’area feste di via Castellucci, con numerosi spettacoli equestri e concorsi che vedranno protagonisti cavalli e cavalieri. "L’idea di questo appuntamento risale alla Pro loco di Galeata alla fine degli anni ‘60, allora guidata da Gilberto Battistini e Paolo Cristofani – precisa Athos Mazzoni presidente della Pro loco Mevaniola e dell’Unpli provinciale – e grazie all’azione del Gruppo Cavallari nel biennio 1997-98 la fiera fece un deciso salto di qualità e di immagine". Nell’area feste del vecchio campo sportivo di via Giuseppe Castellucci, a fianco della Bidentina, si alternano da giorni 40 volontari che hanno montato i box per i cavalli oltre agli stand espositivi e a quello gastronomico. L’1 e 2 novembre ci saranno il battesimo della sella, mostra mercato e spettacoli equestri e la consegna del Premio Teodorico ai migliori soggetti. La fiera si chiude domenica 3. Per questa 45ª edizione tornano a Galeata Cavalli due performer e acrobati di alto livello come Vincenzo Tortorella e Gianluca Galuppi. Numerose anche le proposte per i più piccoli. Tante infine le offerte gastronomiche nello stand della fiera e nei ristoranti del paese, senza contare l’appuntamento con il mercato ambulante per le vie del centro storico il 2 novembre, le proposte enogastronomiche dei locali, l’autoscontro in piazza Gramsci e, sempre il 2, i musicisti itineranti ‘I pataca d’la Petrèla’ oltre alle esibizioni degli sbandieratori, musici e uomini d’arme di Terra del Sole.

Oscar Bandini