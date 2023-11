Fiera del Natale: due giorni a tema

Domani e domenica alla Fiera di Forlì torna ‘The magic of Christmas’, la fiera dedicata al Natale dove sarà allestito un vero e proprio villaggio a tema per cominciare la ricerca di decorazioni, piccoli pensieri e idee regalo originali, oltre ad ammirare i tanti progetti creativi realizzati da hobbisti e artigiani. Saranno presenti personaggi mascherati e attività per i più piccoli. Domenica alle 10, alle 15 e all1 18 verrà presentato il workshop gratuito basato sullo storytelling a cura di Paolo Torno ’Racconti intorno al fuoco’ per creare insieme la giusta atmosfera. La fiera sarà aperta in orario 10-19. Il biglietto ha un costo di 5 euro, gratuito fino agli 11 anni.