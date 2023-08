‘Fiera sui Poggi’ al Muraglione "Così promuoviamo l’Appennino"

Grazie a un ‘Patto d’amicizia’ tra i comuni di San Godenzo, Premilcuore e Portico e San Benedetto, si terrà domenica 27, con inizio alle 10, la seconda edizione della nuova ‘Fiera sui Poggi’, nel Comune di San Godenzo, nei pressi del Muraglione. Secondo i sindaci dei tre comuni montani, "si tratta di una iniziativa per promuovere il territorio dell’Appennino tosco-romagnolo in ambito economico, culturale, sportivo e sociale a vantaggio delle tre comunità".

La Fiera sui Poggi è stata fino alla metà del Novecento un importante appuntamento per il settore zootecnico. S’incontravano allevatori provenienti da tutta la Toscana e dalla vicina Romagna per commerciare il bestiame. La Fiera fu ideata dai proprietari terrieri e dagli agricoltori dell’Alpe di San Benedetto e di San Godenzo, per essere più vicini ai luoghi dove si allevava il bestiame. La manifestazione si svolse per secoli, ma ebbe grande impulso con l’apertura della strada granducale del Muraglione nel 1836, come ricorda una lapide posta sul muraglione da cui prende nome il passo. "La nuova versione ha cambiato look, assumendo più il carattere di una fiera di fine estate, dove non mancherà la presenza di animali, in forma giocosa, per i bambini che parteciperanno. Sarà anche l’occasione per degustare le numerose prelibatezze presenti nei vari stand di prodotti e piatti tipici di queste zone dell’Appennino in un luogo ‘ideale’ tra Romagna e Toscana.

Il programma prevede alle 10 l’inaugurazione della manifestazione, animata fino al tardo pomeriggio da musica, stand gastronomici per il pranzo e da bancarelle di prodotti tipici del bosco e sottobosco, nonché da cavalieri arrivati coi cavalli da paesi vicini. L’area pianeggiante dove si svolge la manifestazione in mezzo ai boschi, a circa due km dal Muraglione e a mille metri d’altezza (con panorama sul Mugello, sul Falterona e sul Parco nazionale, vicino alla cascata dantesca dell’Acquacheta), è stata riqualificata dal Comune di San Godenzo nel 2022 con una stecconata in legno di castagno accessibile da 4 cancelli; tavoli da pic nic; punto fuoco tipo ‘fornacella’; bacheche espositive e segnalazioni del sentiero di arrivo dal passo del Muraglione; percorso trekking interno al bosco, adatto anche a famiglie con bambini.

Quinto Cappelli