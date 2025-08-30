Fiera sui Poggi, torna la festa che unisce 3 Comuni e Pro loco

Sembra la favola dei tre fratelli che andavano in giro in cerca di tre sorelle da sposare. I tre fratelli sono i Comuni confinanti di San Godenzo, Premilcuore, Portico e San Benedetto e le tre sorelle sono le Pro loco degli stessi luoghi che si sono dati appuntamento domani alla Fiera sui Poggi, nei pressi del passo del Muraglione, per la 4ª edizione dell’omonima manifestazione. Comuni e Pro loco sono stretti da un ‘Patto d’amicizia’ per "promuovere l’Appennino tosco romagnolo in ambito economico, culturale, turistico, sportivo e sociale a vantaggio delle tre comunità", come sostengono i sindaci Emanuele Piani di San Godenzo (comune in cui si svolge la Fiera), Sauro Baruffi di Premilcuore e Maurizio Monti di Portico e San Benedetto. Il programma prevede: dalle 10 al tramonto si svolgeranno iniziative ludiche, culturali ed enogastronomiche con le associazioni coinvolte dei tre comuni, fra cui le Pro loco di San Godenzo, Premilcuore, Portico e San Benedetto.

La Fiera sui Poggi è stata fino alla metà del ’900 un importante appuntamento per il settore zootecnico per commerciare il bestiame, ottenendo un notevole sviluppo con l’apertura della strada granducale del Muraglione nel 1836. L’evento sarà animato da cibo di strada, specialità gastronomiche locali, fra cui i tortelli sulla lastra, il cibo dei taglialegna e carbonai, gruppi musicali, rodei di cavalli, bancarelle di artigiani e mercatino.

Quinto Cappelli