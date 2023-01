Fiera, torna Sapeur Week end da ghiottoni

Fine settimana ghiotto per chi ama il prodotto tipico di qualità. Fino a domani, infatti, i sapori della tradizione italiana si gustano e si acquistano alla Fiera di Forlì, dove è in svolgimento Sapeur, giunta alla ventesima edizione.

La rassegna dell’enogastronomia e dell’artigianato quest’anno amplia i propri spazi e punta a coinvolgere anche il pubblico più giovane con una nuova area food truck e spettacoli dal vivo. Con più di 200 espositori provenienti da ogni regione d’Italia, Sapeur è un appuntamento fisso del calendario fieristico, che quest’anno torna con alcune novità.

Per la prima volta, infatti, i padiglioni fieristici ospitano una nuova area adibita al cibo di strada, con più di dieci punti ristoro e tantissimi produttori locali di birre artigianali. Non mancano poi le bancarelle di prodotti alimentari tipici e genuini, l’artigianato di qualità, i migliori vini d’Italia e l’angolo dell’ortofloricoltura. Un mix di eccellenze e sapori della tradizione che punta a promuovere le micro-economie locali e le aziende del territorio.

"Un appuntamento irrinunciabile – dice l’assessore Andrea Cintorino – non solo per chi ama gustare un buon olio d’oliva o assaggiare i migliori prodotti regionali certificati Slow Food, ma anche per chi vuole acquistare quei sapori di nicchia dell’enogastronomia italiana non facilmente reperibili sul mercato".

Gli stand sono aperti oggi dalle 10 alle 22,30 e domani dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (intero) e 6 euro il ridotto, con coupon scaricabile dal sito web (www.sapeur.it). I bambini sotto i 12 anni entrano gratuitamente.