Fiera, torna ‘Vintage’. Rivive lo stile del passato

Torna per la 39ª edizione ‘Vintage – La moda che vive due volte’, la kermesse dedicata alla moda (e non solo) del passato, in Fiera da domani a domenica. "Oltre cento espositori per la sola sezione vintage – sottolinea il curatore Simone Valleca – e altri 30 per la fiera del disco e del fumetto, su una superficie espositiva di 7mila metri quadrati".

La fiera si articola in diverse aree tematiche. La sezione ‘vintage’, cuore pulsante della manifestazione, ospita abiti e accessori originali del secolo scorso, simboli di un’eleganza senza tempo, dal lusso all’abbigliamento sportivo, dallo streetwear allo stile casual, in un continuo dialogo tra memoria e contemporaneità. Il ‘Fashion remake’ guarda invece al futuro, con sartorie creative e artigiani che reinterpretano materiali dismessi per dare vita a nuove creazioni sostenibili in stile retrò. L’area ‘Modernariato e design’ propone un tuffo nella memoria tra oggetti d’epoca, vinili, radio, profumi, libri e curiosità che raccontano l’evoluzione del gusto nel Novecento. Oltre venti le auto d’epoca: tra i protagonisti il Big Boss Garage, specializzato in vetture americane ed europee, e la Crewiser Garage American Vintage Cars, associazione di appassionati e collezionisti di auto storiche made in Usa.

Prevista musica dal vivo: il Michele Scucchia Jazz Trio animerà il palco sabato e domenica, mentre domenica alle 17 prenderà vita l’esibizione dell’americana Kellie Rucker, accompagnata dai The Good Fellas. Spazio anche alla femminilità e al fascino retrò con la Ferrara Pin Up School di Racy Ros: sabato alle 16.30 il laboratorio ‘Timeless Beauty’, dedicato al make-up anni ’40-’50, e domenica un doppio evento in collaborazione con le aree auto americane. Alle 11, infatti, è previsto lo shooting fotografico ‘Pin-Up & American Cars’ e, alle 16.30, il contest di bellezza ‘Miss Pin-Up American Cars 2025’, seconda edizione del concorso.

I visitatori saranno, inoltre, accolti in fiera da un’esposizione speciale: "Vestiremo 24 manichini – spiega la curatrice Paola Tonini – con abiti vintage combinati in modo da rappresentare quasi un sogno, un viaggio onirico accompagnato anche da foto e scenografie a tema".

Soddisfatta l’assessora a fiere e grandi eventi Andrea Cintorino: "Questo è un appuntamento che si è consolidato nel tempo fino a diventare una delle rassegne più attese in tutta la regione, capace di attirare un pubblico molto numeroso, un forte impatto positivo sul territorio. Per questo voglio ringraziare Romagna Fiere".

‘Vintage’ apre le sue porte domani dalle 14 alle 20, poi sabato e domenica dalle 10 alle 20. Il biglietto intero costa 8 euro, ridotto a 6 se si scarica la riduzione sul sito www.fieravintage.it. Gratis sotto ai 12 anni. Due studenti dai 13 ai 26 anni pagano 8.