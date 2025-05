FierAvicola, oltre 10.000 visitatori: aumento del 20%

FierAvicola ha chiuso l’edizione 2025 con un bilancio molto positivo: sono stati infatti ben 10.250 i visitatori professionali, di cui il 25% esteri, con un aumento delle presenze del 20% rispetto alla edizione 2023. Si conferma positiva, dunque, la scelta di organizzare l’esposizione forlivese alla Fiera di Rimini.

"In sinergia con un Macfrut particolarmente frizzante e in forte sviluppo, anche FierAvicola ha superato gli obiettivi che ci eravamo prefissati – dichiara il presidente Renzo Piraccini –. La manifestazione, dedicata alla filiera avicunicola, ha assunto decisamente un taglio internazionale con una forte presenza di operatori provenienti prevalentemente dal bacino del Mediterraneo e dall’Africa subsahariana. L’attività di promozione estera realizzata ha prodotto degli ottimi risultati, a dimostrazione di un grande interesse per il settore".

Anche quest’anno è stata confermata la partnership con Assoavi che, in collaborazione con le associazioni scientifiche di riferimento del comparto (Sipa e Wpsa), ha dato vita a una serie di incontri tecnici e workshop su tematiche attinenti a tutti gli aspetti della filiera, dalla veterinaria alle tecnologie innovative di produzione. Tra i momenti da ricordare, la partecipazione del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e del sottosegretario Giacomo La Pietra che ha partecipato al convegno del 7 maggio sulla partnership tra Italia e Africa.

Il successo è passato anche attraverso l’incremento degli operatori stranieri che hanno preso parte ai numerosi incontri, organizzati grazie al supporto dell’Agenzia per il commercio estero e alle visite ad aziende del settore e allevamenti, effettuate da numerose delegazioni estere. La prossima edizione di FierAvicola è fra due anni: è già in programma dal 20 al 22 aprile 2027.

