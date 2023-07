"Figliuolo adatto a ricoprire l’incarico"

Il generale Figliuolo ha confermato ieri a Roma, in audizione in commissione Ambiente alla Camera, il suo arrivo oggi a Forlì, quando nella sede della Provincia incontrerà in mattinata i sindaci del territorio.

Plaude l’impegno del generale, nominato dal governo come responsabile della ripresa dopo l’alluvione, la deputata Rosaria Tassinari: "A lui ho manifestato tutta l’emotività e l’apprensione della popolazione, sottolineando la difficoltà dei territori in collina, con il rischio di isolamento, e la necessità di essere vicini alle famiglie e alle imprese che hanno subito gravi danni. Occorre dare atto al generale Figliuolo dello straordinario lavoro fatto fino ad oggi e della sua presenza sul territorio mai venuta meno".

Entra nel merito della nomina di Figliuolo anche il parlamentare leghista Jacopo Morrone, replicando alle obiezioni avanzate dal governatore della Regione: "Bonaccini torni con i piedi per terra. L’abbiamo visto rabbioso per la mancata nomina a commissario straordinario alla ricostruzione, ma ora sembra andare oltre con le accuse al Governo e paventando la rabbia di chi ha perso tutto, nei fatti sollecitandola, non facendo certo un buon servizio a chi è stato più danneggiato dall’alluvione".

Morrone prosegue: "Bonaccini conosce bene le ragioni per cui non avrebbe potuto ricoprire l’incarico di commissario straordinario alla ricostruzione. Come presidente da otto anni della Regione, infatti, non può scansare responsabilità rispetto alla mancata tutela del territorio e all’efficientamento del sistema idrico, carenze che avrebbero provocato molti dei danni conseguenza dell’alluvione. Ci viene il dubbio che Bonaccini tema un effetto domino. In effetti, dopo la mancata nomina a commissario straordinario alla ricostruzione, gli sta arrivando qualche frecciata anche dal partito in Romagna, dove si critica il fatto che è a capo della corrente Energia popolare nonostante il ruolo di presidente del Pd. Non a caso, ha chiamato subito a raccolta i sindaci piddini. Ma nel Pd nulla si muove senza una ragione e la frecciata a Bonaccini sulla sua corrente potrebbe significare un dissenso che ha trovato l’occasione per venire a galla".