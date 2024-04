Figliuolo domani a Modigliana: firmerà l’accordo per i lavori sul ponte di Ca’ Stronchino

Domani pomeriggio alle ore 16 presso la sala Bernabei in piazza Matteotti a Modigliana avrà luogo la firma dell’accordo per la ricostruzione del Ponte di Ca’ Stronchino in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, abbattuto dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Il sindaco Jader Dardi ricorda che sarà una importante occasione di riflessione sulla ricostruzione alla quale sarà presente anche il commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, il cui mandato scadrà a giugno, unitamente ai rappresentanti delle Fondazioni, degli enti donatori e della dirigenza della Sogesid, la società incaricata a realizzare 11 interventi di ricostruzione del territorio per un importo di 86 milioni di euro sul totale di 108 assegnati per la ricostruzione dalla struttura del Commissario. Il ponte è un intervento prioritario tra quelli in agenda e sarà effettuato per una spesa complessiva di 2,4 milioni che derivano per metà dagli stanziamenti pubblici assegnati e per metà ad altri fondi frutto di donazioni effettuate a favore dei territori colpiti.

g.a.