"Figliuolo ha pochi soldi e dipendenti"

Anche Legacoop ha preso parte alla manifestazione di ieri polemizzando con il Governo: "La lentezza nei ristori contrasta con le rassicurazioni fornite dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni sul totale risarcimento dei danni e sulla rapidità delle procedure per la richiesta". Per quanto riguarda la struttura commissariale guidata da Francesco Paolo Figliuolo, "sta lavorando con ammirevole impegno, ma risulta sotto organico e sottofinanziata: 60 persone compongono lo staff, a fronte delle oltre mille che furono collocate nella struttura commissariale per il terremoto in Emilia. I fondi messi a disposizione (4,5 miliardi in tre anni) sono insufficienti, visto che i danni stimati sono di quasi 9 miliardi".

Per l’associazione economica si sta facendo troppo poco di fronte alla "terza peggiore catastrofe naturale a livello globale nel 2023". In particolar modo, "l’agricoltura, pilastro dell’economia romagnola, è stato sicuramente il settore produttivo più colpito. Senza un intervento urgente sui terreni, verranno messi a rischio anche i raccolti dei prossimi anni. Solo in Romagna le cooperative agricole braccianti hanno subito danni per oltre 30 milioni e hanno visto sommersi in pochi giorni 6.150 ettari, l’equivalente di novemila campi da calcio".

Legacoop lamenta che "queste aziende non hanno ancora ricevuto un euro di risarcimento" e che "ancora oggi non c’è alcuna notizia ufficiale sulle procedure relative alle modalità di richiesta dei danni. Il sostegno economico giunto dalle Camere di Commercio e dalla Regione ha rappresentato un segnale importante, ma che non può essere in alcun modo sufficiente". Infine, un messaggio che riecheggia i contenuti della protesta di ieri: "Il nostro invito alle cooperatrici e ai cooperatori è quello di continuare a difendere il lavoro e il diritto a una vita dignitosa".