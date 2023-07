"Figliuolo potrà spendere 10 milioni per il restauro"

Europa Verde esulta perché i finanziamenti previsti dal recente ‘decreto alluvione’ spetteranno anche ad archivi e biblioteche: l’emendamento votato alla Camera cita esplicitamente Forlì e "la biblioteca vescovile", ovvero via Asiago e via Lunga. Il testo specifica che il commissario Francesco Paolo Figliuolo dovrà intervenire anche per queste due emergenze. "Abbiamo presentato un emendamento al decreto che prevedeva lo stanziamento di 10 milioni di euro per il recupero e restauro del patrimonio archivistico e bibliotecario", scrive il deputato verde Angelo Bonelli. Che bacchetta il ministro Gennaro Sangiuliano ("ha negato le proprie risorse per la copertura") ed elogia l’ex senatore forlivese Sauro Turroni: "Ha seguito passo passo il provvedimento ed è stato uno degli animatori del recupero al seminario".