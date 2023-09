Figliuolo a Forlì: “Ora i rimborsi alle aziende, poi alle famiglie. Pronti i soldi per ripristinare fiumi e strade”

Forlì, 26 settembre 2023 – Il commissario Francesco Paolo Figliuolo è arrivato in visita a Forlì per raccontare gli ultimi sviluppi sul fronte di lavori, messa in sicurezza e rimborsi. Prima, ha parlato nel consiglio comunale davanti a una platea di associazioni economiche, sindacati e coordinatori dei quartieri colpiti (al termine, si è fermato a dialogare con alcuni di loro). Poi, affiancato dal sindaco Gian Luca Zattini e dalla vicepresidente regionale Irene Priolo, ha fatto il punto della situazione: “Lavoriamo con buon senso e pragmatismo. Se pensiamo di elaborare il piano perfetto, nel frattempo diventa già vecchio. Partiamo. Poi casomai aggiungeremo ulteriori specifiche dedicate a casi singoli. Resta l’impegno di rimborsare i danni al 100%”.

Nel merito, ha annunciato entro pochi giorni l’ordinanza sui rimborsi alle attività produttive, anche agricole. “Subito rimborsi entro 40mila euro. Chi ha avuto danni superiori, riceverà subito 40mila euro, per poi arrivare al totale in un secondo momento. Dal 15 novembre si potranno presentare le richieste danni sulla piattaforma Sfinge. Questa fase sarà la base per poi aprire i rimborsi anche ai privati e alle famiglie”.

Questi, insomma, devono ancora pazientare. Ma, sembra dire il generale, il momento sta arrivando. I soldi, assicura, “sono già in dotazione al commissario. Oltre 600 milioni di euro”.

Figliuolo ha rivendicato di aver distribuito 42 milioni per le somme urgenze (“in tempo reale, il giorno stesso in cui ci arriva la richiesta”).

A breve, lancerà lavori per 243 milioni di euro (5 per la sola città di Forlì) per la messa in sicurezza dei fiumi. Poi 450 milioni, già nel 2023, per il ripristino della viabilità danneggiata (“nella cifra è compresa la progettazione di opere per il 2024”).

Ha sottolineato di aver snellito le procedure: affidamenti diretti di cantieri fino a 500mila euro, meno passaggi burocratici, aiuti ai Comuni per assumere personale extra.

“Cercheremo di fare le cose bene e velocemente”. Uscito dal municipio, si è diretto su alcuni luoghi alluvionati: da via Locchi (Romiti) al parco urbano.