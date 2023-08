"Figliuolo smentisce il centrodestra"

Secondo il deputato leghista Jacopo Morrone, le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo – ospite venerdì al Meeting di Rimini – chiudevano le polemiche sollevate dal governatore Stefano Bonaccini. Europa Verde, con una nota firmata dai portavoce locali Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi, pensa esattamente il contrario: "Morrone dimostra di non sapere che i lavori di somma urgenza su strade, frane e argini sono stati realizzati ‘sulla fiducia’. Nessuno ha visto un euro". Secondo i Verdi, Figliuolo ha smentito anche la deputata Alice Buonguerrieri (FdI): "Ha detto che ‘settembre sarà il mese decisivo per la predisposizione dell’ordinanza e la successiva erogazione dei ristori’, mentre per Figliuolo ‘settembre non sarà il mese dei rimborsi a famiglie e imprese’".