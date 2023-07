Figliuolo torna e apre il portafoglio "Spese urgenti, rimborsiamo tutti"

di Marco Bilancioni

"Copriremo le spese per i lavori di somma urgenza, sia quelli da fare che quelli già fatti. Diamo un po’ di ossigeno ai Comuni: a breve arriveranno i rimborsi". È l’impegno del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza alluvione: ieri per la prima volta era a Forlì, nella sede della Provincia, dove ha incontrato prima il presidente Enzo Lattuca (che è anche sindaco di Cesena) e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, poi tutti gli altri 28 rappresentanti dei Comuni. Un incontro, questo, iniziato puntualmente alle 11.15 ma allungatosi di quasi un’ora, fino alle 13 circa, perché insieme a loro ("in un dialogo franco e pacato", ha detto poi il generale) sono stati toccati temi strategici per la ripartenza.

Qualche numero aiuta a capire: l’impegno che si è preso ieri Figliuolo – per conto del Governo – pesa fra i 400 e i 500 milioni di euro, ovvero la stima degli interventi per riparare i danni più urgenti, dal fango alle frane. Il Comune di Forlì ha già sostenuto lavori per 9 milioni di euro a fronte di danni stimati per 34; Cesena ha cantieri per 3,5; Modigliana, paese colpito da 330 frane, ha anticipato 1,9 milioni, una somma ingente per un piccolo comune tanto che – parole del sindaco Jader Dardi pochi giorni fa – temeva di finire in default. La Provincia di Forlì-Cesena ha già svolto lavori per 4 milioni e presto ne attiverà per altri 2. Tutti questi li pagherà la struttura commissariale, ovvero Figliuolo. "C’erano Comuni che avevano bloccato i cantieri perché temevano di esporsi economicamente – ha spiegato ieri il presidente Lattuca –, ora possono ripartire. I soldi arriveranno entro poche settimane". "Una notizia importantissima e rassicurante", ha chiosato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Ora bisognerà correre, perché "entro l’autunno – ha detto – alcuni corsi d’acqua vanno messi in sicurezza. I cittadini sono spaventati".

Figliuolo ha citato poi una serie di interventi "meno urgenti", ma "facilmente cantierabili" che potranno essere svolti già tra settembre e ottobre. Mentre la terza fase sarà quella della ricostruzione, per la quale il commissario intende avvalersi di idee e consulenze delle principali università emiliano-romagnole, Bologna in primis.

Stando alle prime reazioni, comunque, il generale ha impressionato positivamente: ha stupito fin dal primo minuto, ieri mattina, quando è arrivato in anticipo di 10 minuti, dimostrando di conoscere la presenza di un cantiere stradale nei pressi della Provincia. Da Lega e Fratelli d’Italia non è mancata però una tirata d’orecchie agli amministratori del Pd per le polemiche sulle risorse delle scorse settimane: "Per noi le parole di Figliuolo sono una conferma".

Per la verità, c’è un fronte che resta aperto: quello dei ristori alle famiglie e alle imprese. Figliuolo non ha evitato l’argomento: "Il tema sta a cuore anche a me. So che il Governo ci sta lavorando". Per quanto riguarda i contributi per chi ha perso l’auto, la vicepresidente della Regione Irene Priolo ha promesso di destinare a questa emergenza 24 milioni di euro, la metà delle donazioni raccolte dall’ente. Prima, però, andranno definiti alcuni aspetti: la nomina del subcommissario (che sarà il governatore Stefano Bonaccini) e i criteri per la divisione dei soldi, "insieme ai sindaci".