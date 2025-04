’Figure Numinose’, le opere personali di Patrizio Virzì

Inaugura domani alle 16:30 presso la Galleria Manoni 2.0 (C.so Garibaldi 55/a) la mostra personale di Patrizio Virzì ’Figure Numinose’, che sarà visitabile gratuitamente, in orari di negozio, fino a sabato 10 maggio. Le opere esposte rappresentano una tensione interiore, un silenzio che vuole comunicare, come se qualcosa di sacro le attraversasse. Virzì, cesenate e autodidatta, ha partecipato negli anni a diverse esposizioni personali e collettive, eventi e celebrazioni, prendendo a soggetto persone vere dotate di un’identità riconoscibile che inscenano come attori temi noti della pittura.