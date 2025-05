"File lunghissime. Viabilità bloccata"

Rossella Torelli svolge l’attività di educatrice in una comunità psichiatrica. Ogni giorno attraversa viale Italia in auto per recarsi al lavoro e racconta di essersi imbattuta più volte in "file lunghissime, causate da autobus che devono effettuare la fermata in mezzo alla strada". La responsabilità è, secondo Rossella, della nuova ciclabile: "Andava certamente fatta più piccola. Prima almeno si poteva superare l’autobus da sinistra, mentre adesso non c’è più spazio e si rimane inevitabilmente fermi ad aspettare". La situazione si complica ancora di più in caso di incidente: "Qua si blocca tutto e l’ambulanza non riesce a passare. Sinceramente questa nuova conformazione stradale non mi convince".