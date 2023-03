Film ’botanici’, al via la rassegna

Parte stasera la rassegna cinematografica ‘Oltre il Giardino’ organizzata dall’omonima associazione culturale. Quattro appuntamenti con film che trattano di piante e giardini. Al cinema Verdi alle 20.30 il primo appuntamento è con il documentario ‘Giardini Indecisi’ di Emilio Neri Tremolada. Un affascinante viaggio in diversi giardini contemporanei che lascia con la ricerca di una risposta alla domanda "cosa fa di un giardino, un giardino?". Ad introdurlo sarà lo stesso regista, ideatore e curatore dell’intera rassegna, insieme a due delle protagoniste del film: la giovane allevatrice di api regine, Benedetta Berardi, e Carla Leni, del vivaio TerraLuna. Gli altri appuntamenti sono il 4 aprile con il docufilm ‘Le Jardin en Mouvement’ con Gilles Clement che opererà nel proprio giardino raccontando il suo pensiero, anche in relazione a giovani giardinieri. L’11 aprile sullo schermo ‘La vita segreta del giardino’, un documentario del 2018 sugli animali che riprendono il possesso del giardino. Si chiude il 18 aprile con il film ‘A couple’ di Frederick Wiseman, girato nel 2022 nel giardino La Boulaye a Belle in Bretagna, che fa da sfondo all’intima corrispondenza tra Sophia e Lev Tolstoj. Ogni proiezione prevede un momento di confronto. Ingresso a pagamento.

ma. bo.