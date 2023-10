Film e foto, si chiude oggi ’Meet the Docs!’

L’ultima giornata del Meet the Docs! Forlì Film Fest si appresta a concludere un’edizione – la settima – che ha portato all’ExATR il cinema del reale, ma non solo. La programmazione è ricca di appuntamenti. Si comincia alle 9 con una matinée che unisce cinema e musica con l’esibizione del Trio Iftode e la proiezione di ‘Climbing Iran’, documentario di Francesca Borghetti sui diritti civili che sarà seguito da un incontro con l’attivista Sohyla Arjmand e Giada Zoli del collettivo Monnalisa. A seguire due masterclass: alle 12 ‘L’impatto del cinema del reale sulla comunità’ con la regista Elisa Mereghetti; alle 15.30 ‘Il suono del reale. Segni acustici’ a cura del sound designer Massimo Carozzi. Sempre alle 15.30 si svolgerà anche ‘Il pitch del reale’, appuntamento realizzato con Cna Cinema e Audiovisivo di Forlì-Cesena al quale parteciperanno i progetti vincitori della call indetta a maggio, idee di documentario legate al territorio emiliano-romagnolo. Alle 19 Antonio Marchesi presenterà il suo libro ‘Amnesty International in Italia’, dedicato all’impegno delle Ong nel paese.

Si torna in sala con i due documentari di giornata. Alle 18 ‘Le Favolose’ di Roberta Torre racconta la storia di sette trans che rievocano la loro amica Antonia, sepolta vestita da uomo. Sarà ospite in sala Sofia Mehiel, attivista e tra le protagoniste del film. Chiuderà il festival alle 20.30 ’Tutta la bellezza e il dolore’ di Laura Poitras: candidato come miglior documentario agli Oscar 2023, è la storia dell’artista e attivista Nan Goldin; al termine ci sarà un dialogo con la giornalista Caterina Bogno. Oggi sarà anche l’ultima giornata per visitare la mostra fotografica ’Argini’ a cura di Francesca Bandini e Juan Martin Baigorria. Come sempre tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e durante tutta la durata del festival sarà possibile mangiare e bere nell’area food & drink.

Martina Mastellone