Film gratis per 10 lettori All’Astoria arriva ‘Emily’, ovvero la scrittrice Brontë

Emily, di Frances O'Connor, che porta sullo schermo la storia di Emily Brontë, l'irriverente scrittrice inglese interpretata qui da Emma Mackey. Un'anziana Emily viene spinta dalla sorella Charlotte a raccontare cosa l'abbia ispirata durante la stesura di Cime Tempestose, uno dei suoi romanzi più amati. È così che ha inizio il racconto della vita dell'autrice e della ricerca della sua voce letteraria. Questo viaggio introspettivo vede la giovane Emily (nella foto) affrontare alcuni drammi familiari e superare i confini della sua vita di donna dell'Ottocento. Emily, ribelle, non è attratta dalla prospettiva di un vantaggioso matrimonio che possa donarle una vita agiata né accetta un destino professionale come insegnate, uno dei pochi mestieri riservati alle donne del tempo. Definita 'strana' da chi le sta intorno, Emily è sagace, desiderosa di apprendere, ma soprattutto vuole essere libera di pensare con la sua testa. Questa sua propensione le causerà diversi problemi in famiglia e affascinerà William Weightman (Oliver Jackson-Cohen), il curato incaricato di insegnarle francese, nonché uno dei pochi che la esorterà a scrivere. Saranno gli ostacoli della vita, un travolgente amore impossibile, una società e una famiglia che la vuole diversa che porteranno la scrittrice a trovare il suo stile femminile e provocatorio.

E’ un nuovo arrivo anche Elemental, il film d’animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn che segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade (le voci sono prestate da Valentina Romani e Stefano De Martino), in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. E’ una novità pure Fidanzata In affitto, di Gene Stupnitsky. Maddie (Jennifer Lawrence) è una giovane donna che vive a Montauk, alle porte New York. Sempre alle prese con difficoltà economiche, rischia di perdere la casa, ma è quando le sequestrano la macchina che la situazione precipita; lei è un’autista Uber e senza la sua auto perderà il lavoro. Un giorno legge un annuncio che cattura la sua attenzione: una ricca coppia, Laird e Allison (Matthew Broderick e Laura Benanti), cerca qualcuno che corteggi e frequenti il figlio diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman). Il ragazzo è introverso, non esce mai dalla sua stanza e non parla con le ragazze. I genitori iperprotettivi e preoccupati, cercano una donna che lo sblocchi prima che vada al college, a pagamento. Maddi ha l’idea di abbordarlo e farlo entrare nel suo furgone con la scusa di dargli un passaggio. Per i due sarà l’inizio di una stravagante amicizia e di una esilarante avventura on the road.

In sala c’è anche The Flash, di Andy Muschietti. Il film vede Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller), il supereroe dotato di una velocità supersonica, usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo, deciso a cambiare il passato. Il motivo dietro questa mossa azzardata è salvare sua madre, ma la sua presenza nel passato cambia di conseguenza il futuro. È così che Barry si ritrova intrappolato in una realtà dove c’è il generale Zod (Michael Shannon): dovrà sconfiggerlo se vorrà salvare il pianeta.