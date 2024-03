Film su giardini e giardinaggio: al via oggi la rassegna al ’Verdi’

Prende il via al Verdi di Forlimpopoli la rassegna ‘Oltre il Giardino - Film Festival. Piante, Giardini, Persone’. Il primo appuntamento del ciclo è questa sera con la proiezione, alle 20,30, del documentario ‘La Macchina Fissa’ con la regia di Emilio Neri Tremolada.

Il film racconta di un giardino costruito a sud di Mantova, appena sotto l’argine del Mincio, in un impianto idrovoro dismesso per la bonifica e l’irrigazione dei terreni agricoli della pianura padana. E’ proprio questo impianto la ’macchina fissa’ del titolo, quella stessa utilizzata da Clark Lawrence e la sua associazione Reading Retreats in Rural Italy.

Clark qui ha costruito anche la sua casa oltre il suo giardino ideale, ricco di piante annuali e originarie del continente americano, e di animali come caprette e pavoni. La macchina da presa lo segue nel suo instancabile lavoro di giardiniere e orticoltore, nella sua filosofia di giardino, luogo dove sposare natura e cultura per raggiungere un reale benessere.

Ad introdurre il documentario sarà il regista, che è anche ideatore e curatore della rassegna, insieme all’affascinante protagonista del documentario in programma, Clark Anthony Lawrence, che avrà modo di raccontare al pubblico la sua singolare esperienza.

La rassegna proseguirà poi nei martedì del 2, 9 e 16 aprile con nuovi film e documentari. Ingresso a pagamento. Il prossimo appuntamento, quello di martedì prossimo, sarà con il documentario dal titolo ‘La quercia e i suoi abitanti’ che si propone di osservare la brulicante vita dei tanti esseri che abitano un albero.

