Filmati d’epoca stasera al parco della Resistenza

L’associazione Sophia in libris di Santa Sofia propone la seconda serata di ‘Schegge di vita santasofiese’ narrate attraverso i docufilm realizzati da Carlo Bresciani ex operatore della sede RAI di Bologna. Alle 21, al Parco della Resistenza, saranno proiettati i seguenti filmati: il Fiume Bidente e la leggenda del Santo Crocifisso, l’epopea delle filande, Sinfonia d’autunno per zucca, patate e raviggiolo, per finire alla inaugurazione della piazza Matteotti nel 2018 e ad alcuni filmati ancora più recenti.