Filmini dei nonni nel garage sommerso, uno studio di Venezia pronto a recuperarli

"Non è il valore economico, ma quello affettivo". Quante volte, fin dai giorni immediatamente successivi all’alluvione, sarà stata ripetuta questa frase? In quante abitazioni, in quante cantine, in quanti luoghi della città la furia dell’acqua ha inghiottito i ricordi di una vita, dalle foto agli album, dalle videocassette fino alle care, vecchie, diapositive? C’è chi se l’è domandato e c’è chi si sta già impegnando per il recupero e la salvaguardia di questi minuscoli frammenti di storia: tra loro, Beppe Ferrari e Nicoletta Traversa, fondatori di ’Ri-prese memory keepers’, spin-off dell’università Iuav di Venezia.

Nelle scorse settimane Francesco Leoni, forlivese, ha scritto una mail alla società veneta, raccontando di aver ritrovato - tra i relitti del suo garage, sommerso fino al soffitto - 21 filmini Super 8 della sua famiglia, girati dal nonno Fernando e dalla nonna Giuliana, che oggi ha 96 anni. Circa due chilometri di pellicole, risalenti a un periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta, saranno ora ripuliti, asciugati e digitalizzati, nel tentativo di recuperare il più possibile pezzi di storia e storie familiari. La tutela della memoria è, infatti, la missione di ‘Ri-prese’, che si dedica alla salvaguardia di filmini di famiglia e archivi audiovisivi privati e pubblici, digitalizzandoli gratuitamente.

L’opera di ‘Ri-prese’ alimenta un importante ’Archivio audiovisivo della memoria territoriale’, con base a Venezia. Il recupero delle 21 pellicole seppellite dal fango avviene attraverso la cosiddetta Missione ‘Memorie nella melma’, che prevede una piccola task force di volontari, preparati ad analizzare la situazione e a confrontarla con quella verificatasi a seguito dell’’Acqua granda’ di Venezia del 2019, nonché con precedenti esperienze di recupero di altri film danneggiati dalle alluvioni.

I processi saranno documentati dal filmmaker Furio Ganz. "Nei giorni successivi alle drammatiche inondazioni – racconta Beppe Ferrari – ci siamo domandati spesso quanti ricordi venivano spazzati via dalle cantine e dai piani terra, fusi e indistinguibili nell’ammasso di fango che li aveva sommersi. Le perdite di questi scampoli di memoria non sono rimborsabili. Ci siamo ritrovati anche a riconoscere che la crisi climatica oggi condiziona le nostre esistenze. E avrà sempre più conseguenze dirette – conclude – sui supporti di memoria familiare, come i filmini, che sono spesso custoditi proprio in cantine e garage".

Maddalena De Franchis