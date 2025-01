Filosofia, laboratorio per ragazzi

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ospita, al Palazzo del Monte di Pietà (corso Garibaldi, 37), il laboratorio ‘Casa: che cos’è? Fare filosofia insieme’, un percorso dedicato a ragazzi dai 12 ai 15 anni. L’iniziativa, curata da Elena Dolcini, invita i partecipanti a riflettere sul tema dell’abitare, esplorando la casa sia come luogo fisico che metaforico. Sono previsti tre appuntamenti per domani, mercoledì 15 e 22 gennaio, alle ore 15.30. Gli incontri gratuiti, previa iscrizione, si concentreranno su temi come l’ambiente domestico, l’ospitalità e la relazione con lo spazio, partendo dalle opere in mostra e da letture. Per informazioni e adesioni: elenadolcini@gmail.com.