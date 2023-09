Finalmente note liete. Strumenti salvati dal fango. Ora la scuola di musicaè pronta a riaprire

Tutto pronto per la riapertura, lunedì 18 settembre, della scuola ‘Messaggio musicale Federico Mariotti’ dopo la chiusura forzata a causa dell’alluvione di maggio. L’istituto ha sede nella parte di seminterrato della scuola primaria ‘Anello Rivalti’ nel quartiere Ronco: pur non essendo vicini all’alveo del fiume, dalle falde è salita l’acqua fino a 40 centimetri che ha invaso le aule rendendole inagibili. Il direttore Flavio Pioppelli e il corpo docenti si sono subito rimboccati le maniche per mettere in salvo gli strumenti ma restano danni ingenti: "Siamo riusciti a mettere in sicurezza gran parte degli strumenti ma abbiamo comunque perso mobili e strutture di cartongesso. Stimiamo circa 10-12mila euro di spese".

In questi mesi, gli stessi insegnanti con amici e musicisti hanno iniziato i lavori di ripristino dei locali e aiutato la scuola a sostenere i costi organizzando eventi musicali per raccogliere fondi necessari per acquistare nuovi mobili e tinteggiare le pareti: "Ma ancora non abbiamo raggiunto la cifra necessaria a ripristinare tutto – precisa Pioppelli –, continuiamo a organizzare spettacoli anche fuori città e aspettiamo i ristori dal Comune e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì".

La scuola ha alle spalle una lunga esperienza: è stata costituita trent’anni fa in memoria del pianista Federico Mariotti, scomparso in un incidente stradale. L’anniversario è stato celebrato con cinque concerti per la rassegna ‘Con la musica nel cuore’; inoltre, il 31 marzo ha riempito l’Unieuro Arena con il ‘Concerto per Federico’ in presenza di oltre 1.500 persone. Il nuovo anno scolastico propone un’ampia offerta formativa: tre differenti percorsi (propedeutico, fondamentale e professionale); 15 corsi per l’apprendimento di altrettanti strumenti musicali e tra le nuove offerte anche tromba, arpa, canto corale, teoria musicale, solfeggio e musica d’insieme. Un altra novità è ‘Sentieri musicali’ progetto di cultura musicale per comprendere il linguaggio, le opere e gli autori più importanti. Ritorna anche il corso pensato per i più piccoli ‘Primi passi in musica’ rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni per sperimentare la musica a tutto tondo.

Il direttore Pioppelli, caro amico di Federico Mariotti, ricorda: "I primi anni avevamo anche duecento iscritti, ora siamo sui 150 perché in città sono nate tante nuove scuole. Abbiamo visto tanta solidarietà in questi mesi, ora siamo pronti per ripartire".

È possibile contattare la scuola per informazioni al numero 375.7058755 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 oppure inviando una mail a [email protected]

Valentina Paiano