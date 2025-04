Finanziata la riqualificazione dei marciapiedi del centro storico

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha finanziato un nuovo intervento di riqualificazione dei marciapiedi del centro storico. Infatti dopo i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Giovannetti nel Levante del paese, è stato incaricato il geometra Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli di progettare un nuovo intervento del valore di 94 mila euro.

"Dopo il sopralluogo e le verifiche tecniche con la ditta esecutrice Edilpietra Srl di Galeata – precisa il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini – con il progettista e la ditta esecutrice tra tre settimane partiranno i lavori di riqualificazione che prevedono numerosi micro-interventi su diverse aree per sostituzione di lastre in pietra, stuccature, nuovi cordoli, eliminazione di evidenti avvallamenti della pavimentazione e soprattutto l’abbattimento delle barriere architettoniche all’altezza degli attraversamenti pedonali, dove mancanti".

Si tratta di lavori richiesti da numerosi cittadini negli ultimi anni ed opportuni per cominciare a delineare un progetto più complessivo sulla viabilità caotica del paese che era tra le priorità del programma elettorale. Progetto su cui stanno lavorando Forlì Mobilità Integrata (Fmi), servizi tecnici del Comune e della Provincia di Forlì-Cesena, ma che dovrà dare risposte certe, dopo le opportune verifiche con le Forze dell’ordine, la Polizia locale e le attività commerciali e i cittadini, su come gestire la viabilità in piazza Matteotti, i parcheggi esistenti individuandone dei nuovi, gli attraversamenti pedonali, la segnaletica e le velocità eccessive in vie prive di marciapiedi come ad esempio via Dante Alighieri (Caricheria) che potrebbe essere trasformata in zona 30.

o. b.