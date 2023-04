Fine del Ramadan, il sindaco alla festa

Lo scorso venerdì in occasione della fine del Ramadan, il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, ha fatto visita alla comunità marocchina per portare i saluti dell’amministrazione comunale. Diversi fedeli si sono infatti riuniti nell’area dell’antistadio di via Dante Alighieri in un momento collettivo molto sentito dalla comunità musulmana che ha così festeggiato Eid el Fitr, ovvero la fine del mese di digiuno iniziato lo scorso 23 marzo e che la commissione religiosa riunita presso la Grande Moschea di Parigi ha confermato per quest’anno proprio il 21 aprile.

"Ho salutato i presenti ricordando l’importanza della coesione sociale, dell’accoglienza e del reciproco impegno – ha commentato il primo cittadino – per una società aperta, solidale e giusta. Una società che veda la centralità delle persone ma nella quale i cittadini abbiano chiari non solo i diritti ma anche i doveri".

Una festa che ha coinvolto anche gli alunni di fede musulmana che frequentano la vicina scuola primaria e diversi dei quali sono nati proprio in Italia. "Complimenti anche alla scuola – ha commentato Ginetta Galeotti, maestra in pensione – che ha deciso di partecipare, all’insegna della collaborazione per una proficua integrazione fra culture".

Alle parole di Valbonesi in tanti cittadini hanno espresso sui social il gradimento per l’iniziativa, e non è mancato un lapidario ma chiaro apprezzamento "grazie signor Sindaco" da parte di Abdelail Fourssane per la comunità musulmana.

Del resto la comunità marocchina è molto presente in paese. Secondo i dati relativi al 2022 i marocchini residenti erano 181 ovvero il 34,61% degli stranieri e molti lavorano nello stabilimento della Del Campo Avi.Coop del Gruppo Amadori.

o.b.