Fine Ramadan, 5mila in Fiera: "Siamo religioni di pace che devono aprirsi al dialogo"

Si è svolta ieri mattina, presso i padiglioni della Fiera, la celebrazione della fine del Ramadan con la ’Eid al-fitr’, la festa che sancisce il termine del digiuno, dall’alba al tramonto, da parte della comunità islamica. Mohamed Ballouk, presidente della moschea di via Masetti, ha accolto il vescovo Livio Corazza e l’onorevole Rosaria Tassinari in un momento di preghiera e riflessione spirituale che ha visto coinvolti circa 5mila musulmani provenienti da tutta la provincia. Una fila ininterrotta di auto, biciclette e monopattini ha animato le strade vicino alla Fiera a partire dalle 7 del mattino, con il traffico e la sosta regolati da un servizio d’ordine in pettorina.

Uomini, donne e diversi bambini, con alcuni uomini che indossavano la ’dishdasha’, un indumento lungo fino alla caviglie, simile ad una tunica, mentre si notavano donne che portavano l’abaya, un lungo camice, di tessuto leggero. Alle 7.30 migliaia di fedeli si sono raccolti, rivolti verso La Mecca, per celebrare la conclusione del mese sacro, con decine di loro inginocchiati sui tappetini anche all’esterno delle strutture fieristiche, con gli altoparlanti che diffondevano l’invocazione ’Allah è il più grande’. Presente l’imam Magdy abou Hassan che ha guidato una preghiera speciale, in un momento di unione e gioia per tutta la comunità. Al termine bevande, dolci, datteri e frutta secca, con i bambini che hanno ricevuto pacchetti di caramelle. "Siamo soddisfatti per la grande partecipazione, favorita anche dalla giornata festiva – afferma Mohamed Ballouk –, con fedeli provenienti non solamente dal comprensorio forlivese, ma anche da Cesena e Savignano. La comunità marocchina è quella più numerosa, seguita da Bangladesh, Pakistan e Burkina Faso". Un giorno di gioia e condivisione, che segna anche l’inizio del ’Shawwal’, il decimo mese del calendario islamico, un periodo in cui ci si impegna a continuare le buone abitudini coltivate durante il mese del Ramadan. "Il Ramadan – spiega il vescovo Livio Corazza – è coinciso con la Quaresima, dedicati entrambi al digiuno e alla preghiera. Purtroppo succede che si utilizzi la fede come strumento di divisione e conflitto. Invece siamo tutte e due religioni di pace, che devono aprirsi sempre al dialogo e alla fraternità". "Le istituzioni – afferma l’onorevole Rosaria Tassinari – devono far sentire tutti i cittadini accolti, in una comunità che sviluppi un clima di amicizia e solidarietà".

Gianni Bonali