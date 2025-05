Fine vita, stasera una riflessione con Mengarelli

Il circolo Uaar Forlì-Cesena (Unione Atei Agnostici Razionalisti) organizza stasera alle 18 presso il Games Bond, in via Daverio 5, l’incontro dal titolo ‘Il fine vita non può restare lettera morta’. Ne parleranno Marina Mengarelli e Vico Zanetti, coordinatore del circolo. Mengarelli, sociologa, si occupa di impatto sociale dell’innovazione, in particolare nel campo della procreazione, di bioetica e di divulgazione scientifica. È stata professoressa a contratto integrativo presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino e fa parte del Consiglio Generale Associazione Coscioni.