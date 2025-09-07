Finiti in tempo tutti i lavori alla ‘Don Milani’

Sono in corso le ultime rifiniture, ma i lavori che hanno interessato una vasta ala della scuola elementare Don Milani di Forlimpopoli sono terminati. Ufficialmente il cantiere sarà smantellato nelle prossime settimane, ma le aule e la mensa saranno consegnate perfettamente arredate entro il 12 settembre, giusto in tempo per l’inizio delle attività scolastiche.

Che l’annata scolastica potesse iniziare regolarmente era l’obiettivo principale fissato lo scorso anno, quando iniziò, proprio allo scadere dell’ultima lezione, la demolizione dell’ala interessata dai lavori. Lo scorso anno scolastico il locale mensa è stato sostituito da una tensostruttura che è stata poi smantellata.

"I lavori prevedevano la costruzione di una nuova mensa – spiega l’assessora alla scuola, Carlotta Artusi –, con relativo spazio porzionamento, che permetterà a studenti e docenti di effettuare la refezione in un ambiente nuovo, spazioso e meno rumoroso, questo grazie alla presenza di un controsoffitto fonoassorbente, un dettaglio importante per docenti e genitori. Sono inoltre stati costruiti nuovi bagni e spogliatoi di pertinenza della palestra, che non ha subito modifiche, e tre nuove aule al piano rialzato, anch’esse dotate di pannelli fonoassorbenti".

Un intervento che è stato finanziato dal ministero degli Interni per 2 milioni e 500mila euro. Con la costruzione della nuova aula si va a completare una riqualificazione totale dell’edificio della Don Milani che, con l’accorpamento delle classi che frequentavano la De Amicis, ora è sede dell’unica scuola elementare della città.

"Per quanto riguarda la mensa – continua l’assessora –, l’amministrazione comunale ha preso la decisione di dare il servizio in gestione a una ditta esterna. La scelta è stata dettata dalla sempre crescente difficoltà nel tenere insieme un servizio di tale portata, che vedeva inoltre al lavoro operatori diversi tra loro in una situazione ibrida tra dipendenti comunali e non. La qualità del servizio viene garantita dal fatto che i referenti del servizio, comunque, rimangono i cuochi comunali". La ditta individuata per la gestione della mensa è Diapason del Riminese, mentre la data di inizio del servizio per tutti è stata fissata per il 22 settembre.

"Durante questa settimana arriveranno tutti gli arredi per i nuovi spazi – assicura Artusi –, in modo che tutto sia pronto per l’avvio dell’anno scolastico. Con l’inizio della seconda settimana sarà in funzione anche la mensa per tutti".