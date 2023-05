Fino a 300 euro di voucher per pagare i centri estivi dei figli

Anche quest’anno la Regione Emilia Romagna ha approvato il ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita–lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2023’, al fine di supportare economicamente le famiglie che hanno necessità di utilizzare i servizi estivi per i bambini e i ragazzi. Possono accedere ai contributi anche i residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con bambini nati fra il 2010 ed il 2020, tra il 2006 e il 2020 in caso di ragazzi disabili. Entrambi i genitori (uno in caso di famiglie mono genitoriali) devono essere occupati (comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato, e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio) oppure lavori uno solo, qualora l’altro sia impegnato in modo continuativo in compiti di cura di familiari con disabilità grave o non autosufficienza. Per ricevere un voucher, spendibile solo nei centri convenzionati con la Regione, è inoltre necessario possedere un’attestazione Isee fino a 24.000 euro (condizione non richiesa in caso di disabilità certificata). Il contributo massimo erogabile per l’abbattimento della retta del centro estivo per ciascun figlio è di 300 euro con un tetto settimanale di 100 euro. Informativa, modulistica ed elenco dei centri convenzionati si possono consultare nell’albo pretorio del comune (anche online su comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it). La domanda dovrà essere presentata online entro il 19 maggio solo con SPIDCIECNS (link https:serviziscolastici.romagnaforlivese.itUnione_UserLoginFederaLoginFederaN.aspx). Per info, scrivere a [email protected], oppure chiamare il numero 0543.767101 int. 230.