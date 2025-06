Finti militari dell’Arma denunciati dopo alcune chiamate agli anziani

I carabinieri della stazione di Tredozio, coadiuvati dai colleghi di Modigliana, hanno denunciato due uomini, di 47 e 48 anni, originari della provincia di Napoli, già noti per analoghe condotte, quali presunti responsabili del reato di ricettazione.

I due si sarebbero fatti passare per carabinieri in alcune telefonate fatte a diversi residenti della zona. A dare l’allarme sono stati due anziani, che avevano per l’appunto ricevuto queste chiamate. I militari dell’Arma (quelli veri) si sono così subito messi in azione, fermando i due su un’auto, all’interno della quale sono stati rinvenuti dei monili, ritenuti dagli inquirenti "di provenienza illecita".