Fioccano le firme contro i tagli

Questa mattina un gruppo di Fratelli d’Italia gestirà un banchetto per la raccolta di firme, dalle 10 alle 12 all’interno del mercato settimanale di Tredozio, in via XX Settembre, a sostegno dei sindaci e di molte altre istituzioni che sono contro il taglio dell’automedica di Meldola e di quella di Faenza. Spiegano Micaela Pazzi e Pietro Vinci: "Invitiamo tutti i cittadini di Tredozio a sottoscrivere la nostra petizione per difendere la nostra salute. Con il taglio dell’automedicalizzata con base a Meldola e lo spostamento di un’auto simile da Faenza a Cotignola o Castelbolognese, anche l’assistenza sanitaria urgente si allontana dai cittadini di Tredozio e Modigliana". La raccolta, partita a Modigliana, proseguirà anche in altri paesi.

Invece la petizione online per salvare la Mike di Meldola è arrivata a contare 2.148 firme, alle quali vanno aggiunte quelle sottoscritte per via cartacea.