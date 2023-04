Fiom, gamba tesa contro Antaridi

La Fiom-Cgil si scaglia contro la Antaridi, una delle aziende trainanti dell’economia forlivese, leader nella realizzazione di impianti elettrici, fotovoltaici civili

e industriali.

Lo storico sindacato dei metalmeccanici rimarca, in particolare, un episodio di cui s’è reso protagonista un operaio, ora non più dipendente di Antaridi. In sostanza, l’uomo aveva causato un incidente alla guida di un mezzo aziendale, danneggiandolo. "E ora l’azienda chiede i danni al suo ex dipendente: 500 euro, per la riparazione del paraurti del camion" sottolinea in una nota Fiom-Cgil.

"Com’è possibile porre la responsabilità di un mezzo che può costare oltre 100 mila euro a carico esclusivo di un dipendente che di euro ne prende 1.300 mensili?" si chiede il sindacato.

"Da due mesi – sottolinea la Fiom – stiamo discutendo con l’azienda, esortandola a non applicare la trattenuta di 500 sul trattamento di fine rapporto, che costituirebbe un gravissimo precedente per i suoi dipendenti. Ma tutti i discorsi sono serviti a poco: la società ha infine proceduto alla trattenuta, fino all’ultimo centesimo. Per noi questo comportamento è assolutamente inammissibile. E dire che basterebbe poco per evitare altri simili episodi, come un’assicurazione kasko".