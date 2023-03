Fiorello jr, esordio con ’Stranizza d’amuri’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. Gli spettacoli cominciano dalle 21. In sala arriva Stranizza d’amuri. Il film diretto da Giuseppe Fiorello al suo esordio alla regia), è ambientato in Sicilia nell’estate del 1982, quando tutta l’Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, dove gli azzurri, trascinati da Paolo Rossi si preparano a conquistare la terza coppa del mondo. La storia, ispirata a un fatto vero, è quella di Gianni (Samuele Segreto), un giovane di 17 anni senza amici. Il ragazzo è gay e viene bullizzato per questo da alcuni suoi coetanei, subendo in silenzio ogni loro scherno. L’unica persona in cui Gianni trova conforto è la madre Lina (Simona Malato), che lo sostiene sempre, anche quando è costretta a scontrarsi con il suo compagno, Franco (Enrico Roccaforte), il proprietario dell’officina dove lavora il giovane. La vita di Gianni, però, cambia del tutto quando incontra il 16enne Nino (Gabriele Pizzurro). I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini, ma da questo sfortunato evento nasce una grande amicizia, che ben presto si trasforma in un sentimento che i ragazzi sono costretti a mantenere segreto, per la paura del forte pregiudizio di chi li circonda. Il film, ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, è liberamente ispirato a un fatto vero di cronaca nera avvenuto in Sicilia negli anni 80. Ed è proprio a Giorgio e Antonio, le due vittime del delitto di Giarre, che è dedicato il film.

’Stranizza d’amuri’ è anche una canzone di Franco Battiato, il titolo del film è un omaggio al maestro siciliano la cui musica è grande protagonista del film.

In cartellone resta The Whale. La pellicola diretta da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e, per questo, vive come recluso nella sua stessa casa. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta per non mostrarsi ai suoi studenti. Charlie ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink), che non vede ormai da diversi anni. L’unica persona che Charlie frequenta è Liz (Hong Chau), l’infermiera che lo aiuta con le medicazioni e le cure. Dopo una diagnosi che attesta che a Charlie resta poco tempo da vivere, l’uomo decide di riallacciare i rapporti con la figlia, per cercare un’ultima possibilità di riscatto in una vita che sembra non gli offrirà un’altra chance. Nel frattempo nella sua esistenza entra anche un’altra figura: si tratta di Thomas (Ty Simpkins), un giovane membro della New Life Church che tenta di evangelizzarlo. La presenza di nuove persone - e soprattutto della figlia Ellie - nella vita di Charlie porterà l’uomo a scavare nei propri ricordi e nei traumi che lo hanno portato a essere la persona che è diventata. Grazie alla sua interpretazione in The whale, Brendan Fraser ha vinto il premio come miglior attore protagonista, mentre la statuetta per il miglior trucco è andata a Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley che hanno curato l’aspetto di Charlie.