Fiori artistici per le vetrine sfitte. Il Comune chiama Freak of Nature:: "Vogliamo portare pulizia e decoro"

Qualche mese fa aveva contrassegnato con il suo simbolo, la stilizzazione di un bambù, 122 vetrine sfitte del centro storico all’interno. Ora Freak of Nature – nome d’arte di Federica Agnoletto – a quei bambù ha sommato una pioggia di fiori rossi e arancio. E, stavolta, non ha agito con il favore delle tenebre, ma con il benestare dell’amministrazione comunale che, anzi, l’ha appositamente convocata per collaborare a un progetto di rivitalizzazione del centro storico.

Le vetrine fiorite questa volta sono molte meno, 17 in tutto, per un totale di 13 negozi (alcuni dei quali in corso Diaz). Una scelta dovuta a due ragioni: da un lato la difficoltà di contattare i proprietari dei negozi vuoti, dall’altro la volontà di concentrarsi su alcune zone specifiche del centro, in particolare piazza Saffi e corso Diaz. "Dopo l’incursione di Freak of Nature a Forlì – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno – ci siamo chiesti come sfruttare al meglio questa comunicazione artistica che abbiamo subito letto come un modo intelligente di evidenziare una criticità reale. Siamo certi che la rinascita della città passi da una dimensione comunitaria e noi abbiamo percorso questa strada parlando con le associazioni di categoria e inviando ben 54 raccomandate per contattare i proprietari dei muri. Molti di loro, superata una diffidenza iniziale, hanno accettato con piacere che Federica decorasse le loro vetrine dando vita a questo bel progetto".

Bongiorno tiene a sottolineare come l’idea dell’amministrazione sia parte di un progetto più ampio "che richiede perseveranza e tempo" e che si articola principalmente in tre punti: "La volontà è quella di riportare le persone a vivere nel cuore cittadino, sostenere la rete commerciale e fare innamorare di nuovo i forlivesi del centro storico". Nel merito interviene anche Paola Casara, assessora alle politiche per lo sviluppo economico: "Queste vetrine colorate portano pulizia e ordine, ma il messaggio principale che vogliamo passare è che abbiamo una visione molto chiara sul futuro del centro. Parlare con i proprietari e, in qualche modo, censire questi spazi sfitti, ci aiuta a ridargli slancio sul mercato, nella speranza che diventino più appetibili".

A elencare le azioni parallele a quella che coinvolge Freak of Nature è Maria Pia Pagliarusco, dirigente comunale del settore ‘Centro storico’: "Siamo partiti da un piccolo intervento che può fare da volàno ad altri, ma le attività sono molte, a partire dai ‘Mercoledì in corso’. C’è, poi, il progetto ‘hub urbano’ che è alle sue fasi preliminari, ma che consentirà di valorizzare il commercio in piazza Saffi. Tra gli interventi sostanziali anche un bando con contributi a fondo perduto per incentivare le attività economiche a investire sul centro storico, rispondendo ai bisogni dei più anziani e, al contempo, incentivando anche il ritorno dei giovani".

La parola, poi, è passata all’artista: "Da tre anni giro per l’Italia con questo mio censimento artistico, convinta che possa aprire un dibattito su tanti problemi comuni a molti centri storici, ma è la prima volta che mi si chiede di portare avanti il progetto in un’ottica di collaborazione tra amministrazione, proprietari e attività commerciali: ne sono stata subito entusiasta, anche perché non è scontato che un’amministrazione cerchi qualcuno che era venuto a muovere una critica, se pure garbata. La speranza è che possano sedersi al tavolo anche gli immobiliaristi che hanno, di fatto, il compito di riempire questi locali vuoti".

Freak of Nature, poi, racconta la sua esperienza in città: "In questi giorni ho visto tanta curiosità da parte dei forlivesi che mi vedevano lavorare e mi hanno rivolto molte domande. Trovo che sia una bellissima città ed è un peccato vedere angoli in cui regna poca cura: spero che questo mio intervento possa dare una mano e che questa città possa essere da esempio anche per altre".