’Fiori d’acciaio’ in scena al Dragoni

Si conclude la stagione teatrale al Dragoni di Meldola curata da Accademia PerdutaRomagna Teatri stasera alle 21 con ‘Fiori d’acciaio’, una commedia divertente e delicata di Robert Harling la cui versione per il grande schermo ha fatto la storia del cinema. Questo adattamento teatrale, diretto da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, vede in scena un affiatato gruppo di brave attrici formato da Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Martina Difonte, Gioia Spaziani, Stefania Micheli e Rossella Pugliese. Una storia di donne, di grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, combattono e qualche volta muoiono.

"Fiori d’acciaio per me è l’occasione di costruire – scrive Andreozzi –, con un cast così ricco e variegato, una banda di soliste, in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando serve; disegnare personaggi anche estremi ma capaci di ascoltarsi, o di imparare strada facendo ad accogliersi senza snaturarsi. Solo da adulta ho scoperto che il film era tratto da una pièce teatrale, ancora attualissima, sotto un superficiale strato di polvere fisiologico, e perfettamente rappresentativa di un microcosmo, quello del negozio di provincia. Per questo motivo abbiamo deciso di lasciare l’ambientazione di fine anni ‘80 perché ci permette di osservare un tempo appena trascorso e ci racconta che siamo già nel futuro. E forse anche perché – conclude – l’immagine e lo stile di quel periodo, negli abiti, negli arredamenti, ma soprattutto nella musica, sono ormai identificativi di un momento storico diventato ormai glamour".

Prevendite presso Teatro Diego Fabbri di Forlì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355)dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 18. Biglietti online: Vivaticket. Prezzi: da 15 a 26 euro. Oscar Bandini