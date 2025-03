‘Fiori di bontà’ fra ricordi e pagine di storia

L’ultima fatica del tipografo in pensione Francesco Fabbri, portichese di nascita nel 1937 ma modiglianese di adozione, è il libro ‘Fiori di bontà sul mio cammino’: nostalgico ricordo, in parte autobiografico, del suo trascorso prima di studente presso il Seminario di Modigliana (1947-1954) e successivamente delle sue frequentazioni nel mondo religioso, soprattutto con tre sacerdoti che hanno maggiormente influito sul suo carattere: Ernesto Leoni, Annunzio Tagliaferri e Giulio Facibeni.

L’autore iniziò l’attività di operaio tipografo, a soli quindici anni, alle ‘Arti Grafiche’ di Bellinzona in Svizzera, e la proseguì come imprenditore in proprio grazie a don Bruno Maglioni, suo ex professore e prefetto quand’era seminarista, che gli consigliò di acquistare la tipografia modiglianese perché in vendita: tipografia che Fabbri gestirà per cinquant’anni con la moglie Gigliola prima di passarla ai quattro figli.

Il ricordo dei tre sacerdoti si avvale del contributo di altri religiosi e di molti laici che li hanno conosciuti e stimati per il loro impegno, non soltanto come uomini di fede ma anche per l’indefessa attività a favore degli altri. Don Ernesto Leoni nacque a Rocca San Casciano nel 1919 e a 26 anni diventò pievano a Portico di Romagna dove svolse l’attività sacerdotale fino al 1973 quando fu trasferito a Forlì, dove morì nel 2008. Don Ernesto è descritto come "un cantore eccelso, un prete di guerra: esemplare dei nostri parroci di campagna, preconciliari perché custodi della società e della pastorale tradizionale, che non facevano carriera e non chiedevano mai nulla per sé, ma restavano al loro posto anche mentre la gente si trasferiva in città, alla ricerca del benessere o di un lavoro più remunerativo".

Don Annunzio Tagliaferri nacque a Marradi nel 1884 "e guidò con la mente e l’esempio i seminaristi di Modigliana verso il sacerdozio affidatigli quando divenne direttore spirituale dell’istituto religioso dal 1937 al 1965". Il galeatese Don Giulio Facibeni, infine, fu cappellano militare durante la Grande guerra ed è ricordato "come fondatore dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, rispettando la volontà dei soldati di entrambi i fronti che gli morivano fra le braccia mentre gli chiedevano di occuparsi dei loro figli".

Il libro, di 164 pagine e con trenta articoli, comprende le memorie storiche sulla Diocesi di Modigliana e mini biografie di alcuni suoi presuli, per i tipi appunto della tipo-litografia modiglianese Fabbri, al costo di 12 euro.