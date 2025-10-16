Fiori illegali di marijuana. Due quintali e mezzo di droga nel retrobottega

Basta che non siano fiori. O infiorescenze, afferma la legge. Sulla marijuana il giro di vite della normativa varata dal governo nell’aprile scorso fa sentire ora la sua stretta. A pagarne le spese, il rappresentante legale e il socio d’una rivendita di prodotti derivati dalla lavorazione della canapa, denunciati dalla Guardia di finanza. Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; questa l’accusa contro di loro. Da venditori legali di ’erba leggera’, a indagati.

Stivati nel retrobottega d’un cannabis shop della città, gli investigatori hanno scovato due quintali e mezzo d’infiorescenze. Detto in soldi: due milioni di euro. Doppio record in un colpo solo.

Dunque: si parla di infiorescenze; stando al Decreto sicurezza introdotto sei mesi fa, non sono più ammesse al bancone degli empori di cannabis. I semi sì. Le infiorescenze no, dichiara la norma. Che espressamente colpisce anche la semplice detenzione dei fiori destinati "ad uso umano", indipendentemente dal loro contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc). I titolari dei negozi di cannabis light sono quindi obbligati a "vendere e detenere unicamente i prodotti non colpiti dal divieto, come fertilizzanti e semi".

Così le nuove disposizioni hanno trascinato a riva il pesante carico dell’inasprimento delle sanzioni sulla commercializzazione di prodotti che contengano derivati della canapa "non destinati a usi industriali o tecnici consentiti". E infatti i due denunciati ora rischiano – attenendosi ai paradigmi della direttiva d’aprile – la reclusione da sei a venti anni e una multa da 26 mila fino a 260 mila euro.

Promulgato il Decreto, sei mesi fa, gli inquirenti immediatamente battono il territorio. L’obiettivo è tenere monitorato il movimento di compravendita di cannabis light nei negozi legalmente autorizzati. Le anomalie sono sempre dietro l’angolo. Controlli e verifiche si moltpicano ogni giorno da parte delle forze dell’ordine. Gli esercizi di canapa sembrano aver ricevuto il messaggio. Ma i detective delle fiamme gialle alla fine fiutano qualcosa che non va. Ecco allora il colpo grosso, col maxisequestro dei 250chili di infiorescenze illegali, parte dei quali snidati in altri due locali, a Forlì e a Cesenatico.

Questa però è la deflagrazione delle indagini. Solo i frutti finali dell’inchiesta giudiziaria diranno se quei fiori di marijuana sono dalla parte del male o da quella della legge.

Maurizio Burnacci