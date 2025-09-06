Fiori per Giorgio Armani: "Ogni mattina era in negozio. E da lui ho imparato tanto"

di Maddalena de FranchisSe una parola bastasse a evocare 91 anni di vita e oltre 50 di lavoro, nel caso di Giorgio Armani – il ‘re della moda italiana’, mancato giovedì a Milano – quella parola sarebbe ‘coerenza’. È il termine che ricorre più spesso, ora, nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui: lo usa anche il fiorista Alessandro Cambi, flower designer originario di Predappio e direttore, dal 2002 al 2005, dello spazio ‘Armani / Fiori’, in via Manzoni a Milano.

"Coerenza, determinazione e potenza di spirito sono le prime parole che mi vengono in mente quando penso a lui – commenta Cambi –. Raccogliere la sua eredità non sarà facile". Dopo aver lavorato in varie città del mondo – da Parigi a Tokyo – Alessandro Cambi risiede da ormai diciassette anni a Roma: è qui che ha deciso di intraprrendere un percorso autonomo, aprendo un atelier di cento metri quadri, che è anche la sua casa, con vista sul Tevere. Uno spazio in cui le sue composizioni – caratterizzate da un’attenzione profonda ai dettagli e da un interesse per ciò che è apparentemente invisibile – prendono vita: proprio questa cura dei dettagli è un’altra delle qualità che il fiorista forlivese riconosce a ‘re Giorgio’.

"Abitava in via Borgonuovo, a pochi passi dal negozio Armani / Fiori". Un edificio settecentesco di Milano che, nel 1982, Armani aveva trasformato nel suo quartier generale, sia residenza che maison. "Veniva tutte le mattine, alle 9, dopo essersi allenato per un’ora e mezza. Parliamo di un uomo che, all’epoca, aveva superato i settant’anni, eppure aveva molta più energia ed entusiasmo di noi giovani". La leggenda racconta, in effetti, che lo stilista fosse il primo a entrare e l’ultimo a uscire dalla maison, spegnendo sempre la luce. Subito dopo la sua scomparsa, sono divenuti virali i video che lo ritraggono, nel backstage di una delle sue ultime sfilate, intento a ritoccare il trucco di una modella pronta a calcare la passerella.

"Quando arrivava al mattino, eravamo spesso nel pieno delle nostre riunioni creative, che coinvolgevano tutto il personale del negozio – prosegue Cambi –. Con una sola battuta, aveva la capacità di ‘demolire’ anche un lavoro che io e i colleghi portavamo avanti da giorni. La sua cura maniacale dei dettagli è sicuramente la qualità che più mi ha ispirato negli anni successivi, fino a oggi".

Alessandro Cambi ha contribuito a definire lo stile che Armani / Fiori ha, successivamente, mantenuto negli anni, estendendosi anche ad altre boutique floreali in svariate città del mondo. A distanza di quasi vent’anni dalla sua esperienza al fianco di ‘re Giorgio’, Cambi ribadisce che nessuno sarà più come lui. "La lezione che ci ha lasciato in eredità è fatta di passione, dedizione e, soprattutto, di fedeltà a se stessi. Sono valori che ora ritroviamo sempre più di rado, nel mondo della moda come nella vita".