Fiorini, nuova proprietà: "Verso i mercati esteri"

Mindful Capital Partners, società indipendente di private equity, annuncia l’ingresso con una quota di maggioranza in Fiorini Industries, azienda forlivese leader nell’offerta di soluzioni ad elevata efficienza energetica per il settore riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. L’obiettivo è quello di accelerarne l’espansione sui mercati internazionali assicurando risorse e competenze per lo sviluppo del business.

Fondata nel 1978 a Forlì da Antonio Fabbri, successivamente affiancato dal fratello Maurizio, Fiorini è cresciuta nel tempo anche grazie a diverse acquisizioni, raggiungendo nel 2022 un fatturato consolidato pari a 46 milioni di euro, di cui il 22% realizzato all’estero, e punta a chiudere il 2023 con un’ulteriore crescita. Il gruppo che realizza e collauda ogni prodotto nello stabilimento di via Zampeschi, 119, propone una gamma completa di componenti per pompe di calore, chillers e altri sistemi di riscaldamento e raffrescamento ad acqua, destinate a giocare un ruolo importante nel processo di elettrificazione e miglioramento dell’efficienza degli impianti di climatizzazione promosso dall’Unione Europea.

Le soluzioni di Fiorini, che includono prodotti quali serbatoi, kit idronici, scambiatori di calore, si rivolgono ai mercati commerciale, residenziale e industriale. La famiglia Fabbri rimarrà non solo socio rilevante tramite il reinvestimento in azienda di un’importante quota di minoranza, ma garantirà la continuità manageriale che ha consentito il percorso di crescita fino ad oggi. E’ previsto infatti un piano di successione che prevede un graduale passaggio di consegne da Antonio Fabbri al figlio Tommaso che attualmente svolge il ruolo di responsabile della ricerca e sviluppo. "L’incontro con una realtà come Mindful Capital Partners – dichiara Antonio Fabbri – è apparsa subito come una opportunità ottimale per accelerare il percorso di crescita già in corso in un’ottica di forte internazionalizzazione".

"Grazie all’impegno e alla lungimiranza imprenditoriale di Antonio Fabbri, Fiorini si è ritagliata negli anni un posizionamento unico – spiega Alberto Camaggi, managing partner di Mindful Capital Partners – nell’ambito della filiera del condizionamento e riscaldamento".

Gianni Bonali