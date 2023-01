Fiorita, torna il corteo della Patrona Lavori, la colonna sta per svelarsi

Torna la Fiorita dedicata alla patrona: oggi, con ritrovo alle 15 nella chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi, si svolgerà il tradizionale corteo dei bambini alla Madonna del Fuoco in preparazione alla festa del 4 febbraio. La celebrazione si rinnova dopo tre anni: nel 2021 e 2022, infatti, si era svolta in forma ridotta a causa del Covid-19, senza processione e senza bambini. "Dopo un doppio stop causato dalla pandemia – afferma don Enzo Scaioli, da tempo responsabile del Comitato della Fiorita – torniamo in presenza, camminiamo di nuovo insieme nelle strade della nostra città, nel secondo anno di Sinodo che ci invita a non rimanere chiusi ma ad ascoltare, ad uscire, ad incontrare". L’iniziativa coinvolge ogni anno centinaia di persone, bambini con famiglie, associazioni, parrocchie e scuole.

La tradizione prevede il pellegrinaggio dei più piccoli nella domenica che precede la festa, con fiori e disegni portati in omaggio alla Madonna, normalmente alla cancellata della colonna in piazza del Duomo. Quest’anno, però, la colonna e la statua sono oggetto di restauro: a tutt’oggi ci sono i ponteggi, che proprio domani si comincerà a smontare. Il lavoro durerà alcuni giorno, poi uno dei simboli di Forlì tornerà ‘libero’ venerdì, alla vigilia della festa.

Oggi, intanto, partecipanti partiranno dalla chiesa di San Filippo recitando il rosario e seguendo lo striscione con il titolo della Fiorita di quest’anno: "Regina della pace veglia su tutti noi". Si farà quindi sosta in corso Garibaldi per portare un omaggio floreale alla chiesina del Miracolo, in via Leone Cobelli, nel luogo in cui si trovava la scuola di mastro Lombardino che bruciò la notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428 preservando prodigiosamente l’immagine della Madonna. Il cammino proseguirà verso il Duomo. Visto che sarà impossibile avvicinarsi alla colonna, è previsto che i disegni vengano deposti in Cattedrale dove la manifestazione si concluderà con la preghiera guidata dal vescovo, mons. Livio Corazza, nella cappella della Patrona. Al termine i bambini riceveranno un tradizionale lumino da accendere alla finestra delle proprie case la sera della vigilia della festa. A tutti sarà rivolto un invito a lasciare un’offerta per aiutare le famiglie profughe dell’Ucraina.

Agli inizi degli anni ‘80, il promotore della Fiorita fu il sacerdote forlivese don Francesco Ricci, educatore, missionario e comunicatore. Anche l’edizione di quest’anno sarà realizzata in collaborazione con l’editrice forlivese ‘La Nuova Agape’, con il settimanale diocesano ‘il Momento’, il patrocinio della diocesi e del Comune di Forlì.

Alessandro Rondoni