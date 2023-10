Fioritura fuori stagione: boccioli sui rami dei ciliegi a Santa Sofia

Le temperature delle ultime settimane hanno provocato anche diverse fioriture fuori stagione che hanno interessato (probabilmente non senza conseguenze per l’agricoltura) diversi alberi da frutto come, ad esempio, il ciliegio del parco ‘Angelo Batani’ della Residenza per Anziani di via Unità d’Italia a Santa Sofia, segnalato dal lettore Giovanni Casamenti. Lo stesso fenomeno si riscontra in questi giorni anche in altre alberature simili: un comportamento decisamente inconsueto se si considera che i ciliegi, uno dei simboli iconici del Giappone, dove le magnifiche fiorite sono addirittura meta turistica, fioriscono tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.