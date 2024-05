Firmato l’accordo con Cia Conad. Ricette di Casa Artusi nei market

Al banco gastronomia dei punti vendita Conad oggi è possibile comprare il ‘Vitello in salsa tonnata’, ricetta numero 363 del manuale Artusiano, o il ‘Risotto alla cacciatora’, ricetta numero 48. È stato siglato infatti nei giorni scorsi un accordo tra Casa Artusi di Forlimpopoli, il primo centro culturale dedicato alla cucina domestica e intitolato a Pellegrino Artusi, e Commercianti indipendenti associati Conad, che prevede la concessione a Conad dell’utilizzo del marchio Casa Artusi e Pellegrino Artusi per numerose attività. Sono ventisei, al momento, i supermercati nei quali sarà possibile acquistare le preparazioni ‘alla maniera dell’Artusi’: una ventina le ricette selezionate, che saranno ruotate a seconda delle stagioni. "Le ricette interessate da questo progetto – spiega Chiara Galbiati, direttrice di Casa Artusi – sono state adattate alla grande distribuzione dopo un importante lavoro di selezione e di studio tra la ricerca e sviluppo di Conad e Casa Artusi. Si tratta di una selezione di primi, secondi e dolci, che stagionalmente si alterneranno nei banchi gastronomia e che sarà possibile riprodurre a casa inquadrando il qr code presente sul volantino". Fa parte dell’accordo anche l’organizzazione, da parte di Casa Artusi, di alcuni momenti di formazione per i dipendenti di Cia dedicati all’approfondimento dei contenuti di cucina domestica, alle buone pratiche e ad approfondimenti su materie prime e prodotti del territorio. Sono stati anche individuati per i clienti Cia Conad, possessori di conad card, speciali offerte per i corsi di cucina di Casa Artusi. "Con questo accordo – dichiara Galbiati – prosegue il nostro impegno sulla diffusione della contemporaneità del messaggio artusiano, che è stato per molti versi un precursore e innovatore, basti pensare che in tutto il Manuale non compare mai la parola tradizione". Allo studio sono anche alcuni prodotti turistici, mentre Cia Conad diventa fornitore principale della Scuola di Cucina di Casa Artusi. "Unire il brand Cia Conad con quello di Casa Artusi – dichiarano Valentino Colantuono e Marco Gardini, rispettivamente direttore operativo e responsabile marketing e comunicazione di Cia Conad – è stato naturale e ha visto fin da subito coincidere gli obiettivi. Per noi è un onore poter associare il nostro marchio a quello di Pellegrino Artusi, il fondatore della cucina italiana, perché il suo impegno per la lotta allo spreco, qualità dei prodotti e socialità a tavola sono anche i nostri". Le pietanze sono al momento disponibili nei punti vendita di Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia.