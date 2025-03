Firmato l’accordo per restaurare la San Vincenzo De’ Paoli

I Comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia hanno firmato un accordo per partecipare al bando di distretto (2024-2026) della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. Il bando si propone di realizzare l’intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell’immobile destinato a servizi socioassistenziali di via Unità d’Italia 49 a Santa Sofia.

"Il fine è di non aggravare i danni sotto il profilo edilizio – recita l‘accordo stipulato – e garantire la continuità del servizi pubblici erogati, presentando un progetto di rigenerazione, recupero, riuso e riattivazione di spazi fisici di proprietà comunale, per funzioni sociali, culturali, ricreative". La Fondazione Carisp incoraggia le proposte presentate da reti costituite da più Comuni, e quelle in partnership con una pluralità di soggetti del territorio, in quanto consentono di ampliare la scala di attuazione degli interventi e di realizzare una vera condivisione di motivazioni ed obiettivi. Le domande vanno presentate entro il 14 marzo.

"L’ Azienda Servizi alla Persona San Vincenzo de’ Paoli è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna nel 2008 – precisa il presidente dell’assemblea dei soci Francesca Pondini, sindaca di Galeata – e origina dalla trasformazione dell’Ipab ‘Casa per Anziani’ di Santa Sofia con soci i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore, e la Parrocchia di Santa Sofia in rappresentanza anche delle Parrocchie di Galeata e Civitella. L’Asp è una azienda multiservizi, che ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti, disabili, famiglie e minori. Una azienda fondamentale – conclude – per i cittadini del vasto territorio montano e collinare dell’alto Bidente" o. b.