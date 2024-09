Fitness e divertimento: l’8ª edizione al parco Dragoni

Torna domenica al parco di via Dragoni l’8ª edizione di ’Viviamo lo sport-Forlì Fitness & Fun’, evento organizzato dalla Ascd sport e benessere che unisce le associazioni Aics, Csi, Endas, Libertas e Uisp, in collaborazione con il Comune. Un evento per tutti gli appassionati di uno stile di vita sano e naturale, con l’obiettivo di far conoscere le ultime novità del settore. Oltre 30 sodalizi animeranno la giornata con diverse iniziative per grandi e piccini. "Siamo soddisfatti di essere riusciti ad organizzare – spiega Paolo Proscia di Ascd sport – un momento di aggregazione importante, nonostante l’indisponibilità del Parco urbano causa le piogge dei giorni scorsi. Uniamo attività fisica e solidarietà, con la partecipazione di Avis e Admo che avranno uno spazio dedicato per sensibilizzare i presenti ai temi sociali".

Si parte alle 10, con attività sportive gratuite, tenute da istruttori qualificati. Dal pattinaggio alla ginnastica artistica, dal karate al calcio balilla, con esibizioni di skate e pedane fitness predisposte dalle palestre. "Un’autentica cittadella dello sport – afferma l’organizzatore Mattia Rossi – con una parete per l’arrampicata, ma anche uno spettacolo di bolle di sapone e animazione per i più piccoli. Dalle 18 giochi e musica, in un’area verde che comprende anfiteatro, campi di basket e pallavolo e diversi luoghi ludici".

La coop Babini, che gestisce Piada 52 è a disposizione dei partecipanti per la fruizione delle strutture. Food truck fino alle 20. "Siamo molto soddisfatti – precisa Carmen Capriolo di Endas – che questa tradizione prosegua in una nuova location". "Ringrazio le associazioni – afferma l’assessore Kevin Bravi – per l’impegno straordinario e l’unità sport comunale che coordina oltre 100 eventi all’anno".

Gianni Bonali