Fiumana, a Borgo Condè tour domenica in cantina con degustazioni

Per le festività natalizie, la cantina di Borgo Condé Wine Resort apre le porte al pubblico per un’immersione nei segreti del vino e per un’esperienza sensoriale a 360 gradi condotta attraverso la degustazione di alcuni prodotti dell’azienda. Spiega il titolare Francesco Condello: "E, per chi non ha ancora pensato ai regali di Natale, nessun problema: saranno a disposizione tante idee per un pensiero di pregio da donare". Nei prossimi due fine settimana, sono infatti in programma due tour gratuiti con degustazione, questa domenica e sabato 21.

Le visite della cantina si svolgeranno dalle 10.30 alle 18.30, con partenza ogni ora (ultima partenza alle 17.30). L’attività per gli ospiti prevede la visita guidata della cantina, la degustazione di tutti i prodotti firmati Condé (vino, olio e grappa) e un assaggio di panettone. La durata dell’esperienza, gratuita, è di circa un’ora e mezza. Prenotazione è obbligatoria, tel. (334.7398797; e-mail commerciale@conde.it). Ci sarà ovviamente la possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda. Borgo Condé, con oltre 80 ettari di terreni a vigneti, ristorante e camere per accoglienza turistica, si trova a Fiumana di Predappio, in via delle Caminate 50, strada provinciale 125, sulla riva destra del fiume Rabbi.

q. c.